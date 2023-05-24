В Зеленодольск доставят три новых автобуса

Автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном. Фото: скриншот

В Зеленодольск в ближайшее время доставят новые автобусы. Всего их привезут в количестве трех штук, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном. Примерно через две-три недели они прибудут в Зеленодольск. Этот транспорт будет предназначен для маршрута №104 «Зеленодольск - Казань».

Напомним, в Зеленодольском районе в марте 2022 года рейсовый автобус столкнулся с грузовиком «Вольво», в момент аварии в общественном транспорте находилось 10 человек. По предварительным данным, вина в этой аварии усматривается за водителем грузовика – на участке, где движение разрешено только прямо, он решил повернуть налево.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram