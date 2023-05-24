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НовостиОбщество24 мая 2023 13:05

В Зеленодольск доставят три новых автобуса

Их будут использовать на маршруте №104 «Зеленодольск - Казань»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном.

Автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном.

Фото: скриншот

В Зеленодольск в ближайшее время доставят новые автобусы. Всего их привезут в количестве трех штук, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном. Примерно через две-три недели они прибудут в Зеленодольск. Этот транспорт будет предназначен для маршрута №104 «Зеленодольск - Казань».

Напомним, в Зеленодольском районе в марте 2022 года рейсовый автобус столкнулся с грузовиком «Вольво», в момент аварии в общественном транспорте находилось 10 человек. По предварительным данным, вина в этой аварии усматривается за водителем грузовика – на участке, где движение разрешено только прямо, он решил повернуть налево.

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