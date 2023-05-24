В Татарстане произошел резкий рост детского травматизма

с 1 по 15 мая зарегистрировано уже 1 113 обращений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зафиксирован резкий рост детского травматизма. Если в январе было 872 обращения в стационар ДРКБ, то в апреле в полтора раза больше -1 360. Информацию озвучил заведующий отделением травматологии Руслан Хасанов.

По словам специалиста, с 1 по 15 мая в стационаре зарегистрировано уже 1 113 обращений.

- Мы идем семимильными шагами в этом году на перевыполнение плана, — констатировал Хасанов.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в травмпункт обратились 11 детей с укусами клещей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram