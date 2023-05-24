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НовостиЗдоровье24 мая 2023 11:31

В Татарстане произошел резкий рост детского травматизма

Об этом сообщили в ДРКБ
Адам САГАЛ
с 1 по 15 мая зарегистрировано уже 1 113 обращений.

с 1 по 15 мая зарегистрировано уже 1 113 обращений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зафиксирован резкий рост детского травматизма. Если в январе было 872 обращения в стационар ДРКБ, то в апреле в полтора раза больше -1 360. Информацию озвучил заведующий отделением травматологии Руслан Хасанов.

По словам специалиста, с 1 по 15 мая в стационаре зарегистрировано уже 1 113 обращений.

- Мы идем семимильными шагами в этом году на перевыполнение плана, — констатировал Хасанов.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в травмпункт обратились 11 детей с укусами клещей.

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