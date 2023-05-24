Прокуратура Татарстана обязала обеспечить инвалидов парковками

В адрес руководителей исполкомов внесено 11 представлений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане сотрудники прокуроры проверили соблюдение требований законодательства в части обеспечения инвалидов местами для парковки. По ее итогам выяснилось, что около 96 многоквартирных домов, где живут инвалиды и дети-инвалиды, не выделены места для парковки транспортных средств.

Как напомнили в надзорном ведомстве, согласно законодательству, на каждой стоянке должно быть выделено не менее 10 процентов мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

- В адрес руководителей исполкомов внесено 11 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане группу лже-инвалидов отдали под суд за мошенничество с выплатами.

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