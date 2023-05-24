Прокуратура запрашивает 10 лет для главного архитектора Альметьевска

Архитектор подозревается в получения взяток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова прокуратура запрашивает 10 лет в колонии общего режима. Также просят обязать его выплатить 10-кратную сумму взятки и лишить возможности работать в госструктурах в течение 10 лет. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

Архитектор подозревается в получения взяток. Севастьянов вину не признает. Он пояснил, что не просил у предпринимателей денег, проекты делала его супруга, она же получала средства.

Ранее мы сообщали, что Дамир Шакиров стал главным архитектором Зеленодольска.

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