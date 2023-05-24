Мэрия Казани опубликовала схему перекрытия дорог на время марафона

Дороги будут перекрывать как во время подготовки к забегам, так и во время стартов. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с проведением 27 и 28 мая «Казанского марафона» в городе перекроют ряд улиц, в том числе и во время подготовки к мероприятию. Движение транспорта ограничат по следующим улицам: Право-Булачная, Лево-Булачная, Ташаяк, Батурина, Хакима, Салимжанова, Кремлевская дамбе. Мэрия Казани опубликовала полную схему перекрытия дорог.

Отметим, что в субботу (27 мая) в рамках «Казанского марафона» запланировано проведение детских стартов, забеги в ползунках и забег на дистанцию 3 километра. В воскресенье (28 мая) пройдут забеги на марафонскую дистанцию 42,2 километра, на полумарафонскую – 21,1 километра и на дистанцию 10 километров.

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