Жителей Татарстана попросили оперативно сообщать о случаях падежа домашней птицы

При сверхостром течение падеж произойдет в течение двух суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринары просят оперативно сообщать о случаях падежа домашней птицы. Дело в том, что причиной гибели пернатых может являться вирус гриппа. Его инкубационный период порой равен всего одному дню. Информацию озвучил заместитель начальника главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Специалист уточнил, что при сверхостром течение падеж произойдет в течение двух суток. Поэтому Мотыгуллин призвал оперативно сообщать о случаях заражения. Это поможет локализовать вирус.

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