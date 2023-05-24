Колесникова был назначен парк-менеджером осенью прошлого года. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах Дмитрий Колесников покинул должность парк-менеджера. Молодой мужчина намерен развивать собственное дело – некий образовательный продукт.

Колесникова был назначен парк-менеджером осенью прошлого года. До этого он был специалистом в молодежном центре «Орион», трудился председателем молодежного правительства.

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