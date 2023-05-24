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НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:09

Житель Чебоксар забил до смерти незнакомую женщину

Преступление произошло около гаражного кооператива
Адам САГАЛ
От полученных травм жертва умерла на месте нападения

От полученных травм жертва умерла на месте нападения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах задержан 31-летний мужчина, который забил до смерти незнакомую женщину.

По предварительной версии, вечером 20 мая, нетрезвый мужчина находился около гаражного кооператива на улице Гражданской в Чебоксарах. Там она напал на прохожую 37-летнюю женщину – избивал руками и ногами, бил по туловищу, голове. От полученных травм жертва умерла на месте нападения.

Полицейские задержали подозреваемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля.

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