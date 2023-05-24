Житель Чебоксар забил до смерти незнакомую женщину

От полученных травм жертва умерла на месте нападения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах задержан 31-летний мужчина, который забил до смерти незнакомую женщину.

По предварительной версии, вечером 20 мая, нетрезвый мужчина находился около гаражного кооператива на улице Гражданской в Чебоксарах. Там она напал на прохожую 37-летнюю женщину – избивал руками и ногами, бил по туловищу, голове. От полученных травм жертва умерла на месте нападения.

Полицейские задержали подозреваемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля.

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