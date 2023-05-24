Половина жителей Казани отрицательно относится к корпоративам

Положительно к корпоративам относятся 52% опрошенных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина жителей Казани (48%) отрицательно относится к корпоративным мероприятиям. Причем, каждый пятый из них заявил, что корпоративы ему категорически не нравятся. Таковы результаты опроса, который был проведен специалистами сервиса SuperJob.

Респонденты заявили, что чаще всего причинами неприязни становятся неинтересный формат и плохая организация мероприятия.

Положительно к корпоративам относятся 52% опрошенных жителей Казани. Женщины почти в полтора раза чаще ценят такие мероприятия, чем мужчины (63% против 40%).

Опрос был проведен с 1 по 19 мая 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Казани назвали профессии с самыми отзывчивыми коллегами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram