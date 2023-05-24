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НовостиОбщество24 мая 2023 5:07

Половина жителей Казани отрицательно относится к корпоративам

Чаще всего причинами неприязни становятся неинтересный формат и плохая организация
Адам САГАЛ
Положительно к корпоративам относятся 52% опрошенных

Положительно к корпоративам относятся 52% опрошенных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина жителей Казани (48%) отрицательно относится к корпоративным мероприятиям. Причем, каждый пятый из них заявил, что корпоративы ему категорически не нравятся. Таковы результаты опроса, который был проведен специалистами сервиса SuperJob.

Респонденты заявили, что чаще всего причинами неприязни становятся неинтересный формат и плохая организация мероприятия.

Положительно к корпоративам относятся 52% опрошенных жителей Казани. Женщины почти в полтора раза чаще ценят такие мероприятия, чем мужчины (63% против 40%).

Опрос был проведен с 1 по 19 мая 2023 года.

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