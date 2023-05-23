Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул Фото: Николай Галкин

В Набережных Челнах 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул, пишет издание «Челнинские известия».

Завтра на Шишкинском бульваре покажут фильм «Иван Семенов: школьный переполох» (6+). 25 мая этот же фильм покажут в парке культуры и отдыха на ГЭСе, а 31 мая в парке имени Бибишева. Все сеансы начинаются в 19.30.

В первый летний месяц кинопоказы приурочат ко Дню памяти и скорби. 21 и 22 июня будут показывать фильм «Африка» (6+). О площадке станет известно позднее.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram