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НовостиОбщество23 мая 2023 17:39

В Набережных Челнах 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом

Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул
Елена СКВОРЦОВА
Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул

Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул

Фото: Николай Галкин

В Набережных Челнах 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Первые сеансы приурочат к последним звонкам и началу летних каникул, пишет издание «Челнинские известия».

Завтра на Шишкинском бульваре покажут фильм «Иван Семенов: школьный переполох» (6+). 25 мая этот же фильм покажут в парке культуры и отдыха на ГЭСе, а 31 мая в парке имени Бибишева. Все сеансы начинаются в 19.30.

В первый летний месяц кинопоказы приурочат ко Дню памяти и скорби. 21 и 22 июня будут показывать фильм «Африка» (6+). О площадке станет известно позднее.

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