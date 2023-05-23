На выставке представлены первые полные печатные издании Библии в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани открылась выставка старопечатных и рукописных книг. Посмотреть ее можно в музее Казанской епархии, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Она будет работать до 15 августа. Работать она будет с 10.00 до 16.00.

На выставке представлены первые полные печатные издании Библии в России — 1581, 1663 и 1751 годов. Кроме того, экспозиция включает также рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия, толкования текстов Священного Писания. Там же представлены издания на других языках: арабском, киргизском, татарском, мордовском и прочих.

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