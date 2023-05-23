Наиболее активные проекты реализуются в коммунальной сфере, сфере строительства соцобъектов и дорог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстан вошел в пятерку регионов России по развитию государственно-частного партнёрства. Об этом сообщила руководитель АИР республики Талия Минуллина. Сам рейтинг подготовлен Минэкономразвития по итогам прошлого года.

Отметим, что только два года назад Татарстан занимал 67-е место, а в 2022 году переместился уже на четвертое.

Как говорит Минуллина, на сегодняшний день в регионе действуют 130 концессионных соглашений и одно соглашение о МЧП с общим объемом инвестиций более 93 миллиардов рублей. Наиболее активные проекты реализуются в коммунальной сфере, сфере строительства соцобъектов и дорог. Самый крупный из них — соглашение в составе платной автодороги Шали (трасса М7) — Бавлы (трасса М5) в Татарстане. Общая сумма инвестиций составила 82,4 миллиарда рублей.

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