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НовостиОбщество23 мая 2023 15:34

В Татарстане на подростка упала бетонная плита

Инцидент произошел в Бугульминском районе 2 мая
Елена СКВОРЦОВА
Подросток получил несколько травм и был госпитализирован в больницу

Подросток получил несколько травм и был госпитализирован в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бугульминском районе Татарстана, в поселке Верхний, 2 мая на ногу 14-летнего подростка упала бетонная плита.

Инцидент произошел на территории заброшенного сада недалеко от улицы Маяковская. Мальчик вместе со своим 21-летним другом собирал металлолом. Подросток потянул за арматуру, которая торчала из плиты. После чего она рухнула ему на ногу. Он получил несколько травм. Его госпитализировали в ДРКБ Казани.

По данному делу возбуждена проверка прокуратуры, чтобы выяснить причины произошедшего.

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