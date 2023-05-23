В Татарстане на подростка упала бетонная плита

Подросток получил несколько травм и был госпитализирован в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бугульминском районе Татарстана, в поселке Верхний, 2 мая на ногу 14-летнего подростка упала бетонная плита.

Инцидент произошел на территории заброшенного сада недалеко от улицы Маяковская. Мальчик вместе со своим 21-летним другом собирал металлолом. Подросток потянул за арматуру, которая торчала из плиты. После чего она рухнула ему на ногу. Он получил несколько травм. Его госпитализировали в ДРКБ Казани.

По данному делу возбуждена проверка прокуратуры, чтобы выяснить причины произошедшего.

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