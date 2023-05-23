В мэрии города напомнили, что в 2022 году Казань посетило 3,6 миллионов туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань вошла в ТОП-5 популярных направлений для поездок по России. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрия Барзыкина, все дело в хорошей логистике. «Здесь и авиа, и железнодорожное сообщение и речные круизы», — сказал он.

Он добавил, что, скорее всего, Казань останется в пятерке лидеров, еще и благодаря средствам размещения разного уровня и серьезному потенциалу объектов досуга.

В мэрии города напомнили, что в 2022 году Казань посетило 3,6 миллионов туристов. Загрузка гостиниц составила 65,2%, а в праздники доходила до 95%. Мэр города Ильсур Метшин считает, что увеличить поток до 5 миллионов — достижимая цель. По его словам, это не создаст сильной нагрузки на инфраструктуру города.

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