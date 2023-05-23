Власти попросили жителей Казани не купаться в фонтанах

В Комитете попросили родителей провести разъяснительные беседы с детьми. Фото: Комитет внешнего благоустройства

Власти Татарстана настоятельно рекомендовали жителям Казани воздержаться от купания в фонтанах. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

В ведомстве отметили, что конструкции и декоративные элементы не предназначены для этого. Фонтаны не оборудованы в соответствии с требованиями, которые предъявляются к бассейнам и другим местам массового купания.

Например, в фонтане, который находится в сквере 100-летия очень маленькая глубина, всего 70 см, и прыгать туда опасно. В Комитете добавили, что хоть все электрические механизмы защищены от попадания воды, но купающиеся могут его повредить. Сама вода тоже опасна -специалисты проводят только механическую уборку мусора.

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