Воды не будет с 30 по 31 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Вахитовского и Советского районов Казани на сутки останутся без воды. На этих территориях будут проводить работы по переврезке вынесенного участка водпоровода, сообщает МУП «Водоканал».

Воду отключат в час ночи 30 мая до девяти утра 31 мая по адресам:

- Улица Большая Красная, нечетные номера домов от №23 до №67Б и четные номера зданий от №34/16 до №68/1;

- Улица Волкова, не считая домов 1/53, 2, 3;

- Горный переулок;

- Улица Николая Ершова, нечетные номера домов от №1 до №27И, а также четные – от №2 до №32А/1.

Снижение давления воды и кратковременные перебои будут отмечаться по адресам:

- Аметьевская магистраль 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10 16 к.1, 2, 3, 4; 18 к.1, 2, 3, 4, 5.

- Улица Гвардейская 52Г, 53Б, 53; к.9, 53Б; к. 2, 4; 54, 54 к.1, 2, 4, 5; 54 лит. Б; 54А, Б, В, Д, Е, И, К; 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 56, 56А, Б, В; 58, 59, 59а, 61, 63.

- Улица Даурская, 44Б, В, Г, Д; 44Б/1, 46, 46А, Б, В, Г; 48А, Б, В.

Полный список адресов, в которых отключат воду или будет отмечаться снижение давления можно найти на сайте МУП «Водоканал».

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