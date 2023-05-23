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НовостиОбщество23 мая 2023 12:50

В Челнах помощником руководителя исполкома назначен Константин Рысев

На муниципальной службе он работает с 2016 года
Адам САГАЛ
Константин Рысев имеет два образования. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Константин Рысев имеет два образования. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Помощником руководителя исполкома Набережных Челнов назначен Константин Рысев. До этого он был начальником отдела контроля качества Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг.

В целом на муниципальной службе Рысев работает с 2016 года. Родился в Набережных Челнах. Имеет два образования по специальностям «Автоматизация технологических процессов и производств», «Юриспруденция».

Ранее мы сообщали, что Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах.

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