В Челнах помощником руководителя исполкома назначен Константин Рысев

Константин Рысев имеет два образования. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Помощником руководителя исполкома Набережных Челнов назначен Константин Рысев. До этого он был начальником отдела контроля качества Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг.

В целом на муниципальной службе Рысев работает с 2016 года. Родился в Набережных Челнах. Имеет два образования по специальностям «Автоматизация технологических процессов и производств», «Юриспруденция».

Ранее мы сообщали, что Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram