Копал лопатой по ночам: жителя Татарстана осудили за попытку откачки нефти из трубы

Мужчину поймали до того, как он смог что-либо украсть. Фото: Николай ХИЖНЯК

Суд рассмотрел уголовное дело 47-летнего жителя Нижнекамска. Мужчину признали виновным по статьям «повреждение и приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепродуктопровода» и «приготовление к краже», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Приговором ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

В суде было установлено, что мужчина на протяжении целых 9 месяцев выходил из дома с лопатой и копал, чтобы проложить в земле шланг к нефтепроводу. Он должен был преодолеть таким образом дистанцию в 1,5 километра. Вот только, несмотря на всю его конспирацию, планы мужчины смогли раскрыть правоохранители. Он не успел ничего похитить из трубы, так как был своевременно задержан.

- Стоимость восстановления поврежденного участка превысила полмиллиона рублей. Незаконное вмешательство мужчины могло повлечь нарушение нефтепровода, его нормальной работы и иные негативные последствия, - рассказали в следственном комитете Татарстана.

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