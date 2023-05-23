В Татарстане скорая помощь отказалась выезжать к пострадавшему в ДТП

Мужчина не дождался помощи и скончался на месте аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 30 апреля в Дрожжановском районе Татарстана около ж/д станции Бурундуки перевернулся легковой автомобиль. Находившийся в нем водитель получил серьезные травмы. Мужчине требовалась срочная медицинская помощь. Узнав об этом, его родственники пытались вызывать на место аварии «скорую» из больницы в Буинске, так как она находится ближе всего – в 20 минутах езды. Утверждается, что персонал медучреждения отказался выезжать на помощь к пострадавшему, потому что это не их район. В результате водитель автомобиля скончался, так и не дождавшись медиков.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», - сообщает следственный комитет Татарстана.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, определяется круг подозреваемых лиц.

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