ФОТО: телеграм-канал Минтранс Чувашии

В Чебоксарах запланировано открытие Ситуационного центра по управлению дорожной обстановкой, об этом рассказали в Минтрансе Чувашии. Главными функциями его станут контроль ситуации в режиме реального времени и координация деятельности городских служб. Стоит отметить, открытие Ситуационного центра осуществляется согласно нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На сегодняшний день перекрестки на дорогах Чебоксар оснащаются «умными светофорами», детекторами транспорта, дорожными контроллерами и камерами видеонаблюдения. Будущие операторы ситуационного центра в настоящее время проходят обучение работе с новым программным обеспечением и эксплуатации поставленного оборудования.

«Проводится внедрение специализированного программного обеспечения для удаленного управления светофорными объектами, мониторинга параметров транспортных потоков и создания цифрового двойника транспортной инфраструктуры города, выполняется интеграция с системой «Безопасный город», - рассказывают в пресс-службе республиканского Минтранса.

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