«Губернаторский лагерь» в Чувашской Республике расширит географию реализации по стандартам «Артека»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект «Губернаторский лагерь» Чувашии расширит географию реализации по стандартам «Артека». Об этом написал в своем телеграм-канале глава Республики Олег Николаев.

По его словам, договоренность с руководством «Артека» уже достигнута. 29 мая проект начнет свою работу на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни», а в 2024 году будет дан старт в ФОЦ «Росинка» и лагере «Лесная сказка».

Известно, что в «Губернаторском лагере» запланировано участие 1300 детей, студентов и педагогов. В следующем году эту практику масштабируют в другие лагеря.

«Наши базы получат все программы и традиции легендарного «Артека». Это большой межведомственный проект с привлечением больших ресурсов, в том числе кадровых. Такая перезагрузка позволит организовать для детей Чувашии незабываемый отдых», - отметил Олег Николаев.

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