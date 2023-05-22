В Казань в мечеть «Кул Шариф» на 2 дня приехала выставка реликвий пророка Мухаммада

ФОТО: пресс-служба ДУМ РТ

В Казань в мечеть «Кул Шариф» на два дня приехала выставка реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников, передает пресс-служба администрации столицы Татарстана. Экспозиция открылась сегодня, 22 мая. У желающих есть возможность взглянуть на экспонаты еще и завтра, 23 мая, с 10 утра до 7 вечера.

Отмечается, что выставка прибыла в Татарстан из Дагестана 19 мая. Экспонаты ранее размещались в здании Памятного знака в Болгаре. Их выставили после церемонии официального открытия праздника «Изге Болгар жыены».

- В коллекции есть меч и чаша для масла самого пророка, кувшины его сподвижника Биляла, жены Аиши и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница, походная фляжка и кольчуга сподвижника Халида бин аль-Валида, кинжал первого праведного халифа Абу Бакра ас-Сиддика. Все эти вещи прибыли в республику в специальных сундучках, которые изготовили дагестанские мастера, - подчеркивают в пресс-службе мэрии Казани. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram