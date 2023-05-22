Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах в мусорокамере нашли труп 64-летнего дворника, сообщают «Челнинские известия». Накануне около 5 часов вечера жительница дома 50 комплекса увидела в помещении, где хранятся инструменты сотрудников ЖЭКа, бездыханное тело мужчины.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибшему было 64 года, он трудился дворником. Отмечается, что точная причина смерти пока не известна, но следов насилия медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, на теле не обнаружили. От чего скончался мужчина, покажет вскрытие.

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