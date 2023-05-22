Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летнего главу КФХ Мамадышского района Татарстана обвиняют в подделке документов и мошенничестве, рассказали в республиканском Следственном комитете. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передали в суд.

Сообщается, что в 2018 году обвиняемый получил грант на строительство фермы по программе поддержки начинающих фермеров. Глава КФХ договорился со своей знакомой, владелицей бизнеса, о выводе части предоставленных средств с ее помощью. Мужчина изготовил поддельные документы на поставку ею товарно-материальных ценностей на сумму 319 тысяч рублей. На счет предпринимательницы были перечислены деньги, которые та обналичила и передала обвиняемому, передает Следком. Позже по такой же схеме глава КФХ обналичил еще 339 тысяч рублей.

Обвиняемому инкриминируют три статьи УК РФ – «подделка официального документа», «неправомерный оборот средств платежей» и «мошенничество».

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