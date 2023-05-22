ФОТО: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин показал строительство трасс в Татарстане с высоты птичьего полета. Заместитель Председателя Правительства России поделился снимками в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Хуснуллин прибыл в Республику Татарстан с рабочим визитом на международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Помимо этого Зампред во время командировки совершил облет строившейся трассы «М-12» и оценил ход работ.

«Посмотрел ход ее строительства, примыкание «М-12» к трассе «М-7», а также строительство трассы «Шали-Бавлы», которая соединит трассы «М-7» и «М-5», - написал Марат Хуснуллин.

По его словам, работы предстоит еще много, но прогресс есть. Зампред также выразил надежду на то, что к концу года трасса до Казани будет запущена.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram