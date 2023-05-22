Набережночелнинский государственный педагогический университет начнет принимать документы от абитуриентов 20 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) приглашает абитуриентов к поступлению.
Факультеты и колледж НГПУ:
- Факультет педагогики и психологии;
- Филологический факультет;
- Факультет математики и информатики;
- Факультет искусств и дизайна;
- Факультет физической культуры и спорта;
- Историко-географический факультет;
- Индустриально-педагогический колледж.
Прием документов начнется с 20 июня 2023 года по адресу: г. Набережные Челны, улица Низаметдинова, 28 (остановка «Пединститут»). Телефоны приемной комиссии: +7 (8552) 46-97-74, +7 (937) 595-00-06 (добавочный 130).
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