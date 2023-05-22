В Казани помолиться к мощами Георгия Победоносца за три дня пришли 15 000 человек

Святыня была выставлена в соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря. Фото: tatmitropolia.ru

С 19 по 21 мая в столице Татарстана пребывал ковчег с мощами Георгия Победоносца. Святыня была выставлена в соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря. За эти краткие три дня к мощам приложились около 15 000 человек. Верующим раздали значки с изображением небесного покровителя Российского воинства, Георгиевские ленты и иконки. Сейчас мощи продолжили свой путь по стране.

- В мае это города Центральной России, Поволжья и Урала. В июне и июле - Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток и север европейской части страны. В августе мощи проследуют по Золотому кольцу России, в новые регионы страны, Севастополь и Крым. Осенью помолиться перед святыней смогут жители южных регионов России, включая республики Северного Кавказа. Далее ковчег с мощами отправится в ранее не охваченные регионы Поволжья и на северо-запад страны, - сообщает Казанская епархия.

Отметим, что всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца начались 6 мая после богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

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