Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане создадут совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики. Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Совет будет должен формировать предложения по приоритетам реализации политики в социальной сфере, подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Татарстана в социальной сфере, рассматривать приоритетные проекты в этой сфере, участвовать в анализе результатов рейтинга качества жизни татарстанцев на основании их мнений, содействовать в разработке и внедрении в Татарстане республиканского социального стандарта.

Предполагается, что руководителем совета станет Рустам Минниханов. Замещать его будут вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и замначальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования ЗОЖ республики Раушан Зарипов.

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