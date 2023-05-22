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НовостиОбщество22 мая 2023 13:38

В Татарстане создадут совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики

Возглавит его Рустам Минниханов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане создадут совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики. Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Совет будет должен формировать предложения по приоритетам реализации политики в социальной сфере, подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Татарстана в социальной сфере, рассматривать приоритетные проекты в этой сфере, участвовать в анализе результатов рейтинга качества жизни татарстанцев на основании их мнений, содействовать в разработке и внедрении в Татарстане республиканского социального стандарта.

Предполагается, что руководителем совета станет Рустам Минниханов. Замещать его будут вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и замначальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования ЗОЖ республики Раушан Зарипов.

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