Предприниматели рассказали, кому в бизнесе нельзя ошибаться и срывать сроки

Абсолютное большинство опрошенных руководителей пунктуальны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководители малого и среднего бизнеса рассказали, каким специалистам нельзя совершать ошибки и нарушать сроки работ. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли финансисты и бухгалтеры (40%), юристы (25%) и специалисты коммерческих служб (20%) –– выяснили аналитики системы для сдачи отчетности в контролирующие органы Контур.Экстерн.

Абсолютное большинство опрошенных руководителей (87%) пунктуальны и ждут четкого соблюдения сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый респондент (27%) готов уволить подчиненного за систематические опоздания. Большинство опрошенных (41%) также не станут терпеть партнеров и подрядчиков, срывающих сроки. Только 13% готовы смириться с непунктуальностью клиентов.

Участники исследования рассказали также о своем отношении к обязательствам, нарушение которых может привести к негативным последствиям для бизнеса. Так, всего лишь 20% предпринимателей отслеживает и старается соблюдать сроки сдачи отчетности в контролирующие органы. И только 15% опрошенных считают своевременную выплату заработной платы обязательством, которое нельзя нарушать. Это не говорит о пренебрежении бизнесменов к закону, считают аналитики Контур.Экстерна. Дело здесь скорее в том, что отчетность и выплата зарплаты в компаниях отданы на откуп бухгалтерии. И за исключением экстраординарных ситуаций вроде кассового разрыва все проходит четко и без нарушений.

"Сервисы и технологии упрощают задачи, связанные с отчетностью. Большинство деклараций формируется на основе данных учета. Но в любом случае бухгалтеру или самому предпринимателю все равно придется отчет проверить, подписать и отправить. Главное –– сделать это вовремя. Тут сервисы тоже помогают: формируют онлайн-таблицы для отслеживания сроков, шлют напоминания по электронной почте и смс", – говорит руководитель Контур.Экстерна Павел Орловский.