В Татарстане пьяный водитель на иномарке врезался в дом, пострадали два подростка

Пострадавшие получили тяжелые травмы, с места ДТП их увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевском районе в ночь на 20 мая пьяный 18-летний водитель автомобиля «Черри Тигго» посадил к себе в салон двух 17-летних приятелей. Компания решила устроить покатушки по улицам села Тихоновка.

Нетрезвый молодой водитель не справился с управлением: его иномарка на полном ходу вылетела с дороги, протаранила забор, а после врезалась в жилой дом. Сидевший за рулем, по большей части, отделался только испугом. А вот его пассажиры-подростки сильно пострадали. С тяжелыми травмами их с места ДТП увезли в больницу.

- По факту нарушения правил дорожного движения в отношении водителя автомобиля было возбуждено уголовное дело, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

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