В Татарстане утвержден комплекс мер для повышения качества жизни детей в интернатах

Контролировать исполнение распоряжения будет Минтруд Татарстана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительством Татарстана утвержден комплекс мер, рассчитанный на период с 2023 по 2025 гол, по повышению качества жизни детей с психическими расстройствами, которые проживают в интернатах. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Среди обозначенных в документе мер значатся: обеспечение обязательного медицинского страхования и диспансеризации детей; укрепление материально-технической базы зданий детских домов-интернатов; проведение анализа доступности медпомощи детям, проживающим в домах-интернатах и другие.

Контролировать исполнение распоряжения будет Минтруд Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл на реконструкцию дома-интерната «Сосновая роща» выделили 200 миллионов рублей.

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