В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

По предварительной версии, причина пожара стала неосторожность при курении. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 22 мая – в 1.49, в экстренные службы поступила информация о пожаре в Набережных Челнах. Горели вещи и мебель в квартире на пятом этаже дома №22 по проспекту Мира, сообщает МЧС Татарстана.

До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 15 человек. Из горящей квартиры был спасен 39-летний мужчина. Он надышался дымом, и его увезли в больницу. Кроме того, пожарные по лестничным маршам при помощи специальной маски, присоединеннаой к баллону со сжатым воздухом, с верхних этажей вывели из подъезда шесть взрослых и одного ребенка. Одному из спасенных – 70-летнему мужчине, стало плохо. Он отравился продуктами горения и тоже был госпитализирован. Пожар был вскоре потушен. Его площадь составила восемь квадратных метров.

- Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении, - отметили в МЧС Татарстана.

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