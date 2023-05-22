Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:30

В Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

Всего было спасено восемь жильцов
Полина ГЛУХОВА
По предварительной версии, причина пожара стала неосторожность при курении.

По предварительной версии, причина пожара стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 22 мая – в 1.49, в экстренные службы поступила информация о пожаре в Набережных Челнах. Горели вещи и мебель в квартире на пятом этаже дома №22 по проспекту Мира, сообщает МЧС Татарстана.

До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 15 человек. Из горящей квартиры был спасен 39-летний мужчина. Он надышался дымом, и его увезли в больницу. Кроме того, пожарные по лестничным маршам при помощи специальной маски, присоединеннаой к баллону со сжатым воздухом, с верхних этажей вывели из подъезда шесть взрослых и одного ребенка. Одному из спасенных – 70-летнему мужчине, стало плохо. Он отравился продуктами горения и тоже был госпитализирован. Пожар был вскоре потушен. Его площадь составила восемь квадратных метров.

- Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении, - отметили в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram