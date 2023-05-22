Осталась лишь удочка: в Марий Эл выясняют обстоятельства гибели рыбака

Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реке Большая Кокшага в Медведевском районе Республики Марий Эл 20 мая было обнаружено тело 66-летнего мужчины, который три недели находился в розыске.

Известно, что ночью 30 апреля мужчина рыбачил с приятелем, в какой-то момент они разбрелись по разным участкам берега и пропали из зоны видимости друг друга. Один из них, закончив рыбачить, не смог найти знакомого - у берега была лишь удочка, сообщает СУ СКР по РМ.

Долгое время тело рыбака искали водолазы, но поиски результатов не дали. И вот 20 мая проплывавший на лодке мужчина заметил всплывшее на поверхность тело.

Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака.

Ранее мы сообщали, что в Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело рыбака, пропавшего в марте.

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