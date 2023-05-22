В школах Казани последние звонки прозвучат для 19 тысяч выпускников

Выпускников ожидают выпускные экзамены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во всех школах Казани на текущей неделе закончится учебный год. Почти 19 тысяч выпускников услышат последние звонки. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.

Выпускников ожидают выпускные экзамены. К ним уже заканчивается подготовка.

- Готовы 25 пунктов ЕГЭ, 53 пункта ОГЭ, а также девять пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Помимо этого, 82 пункта обустроены на дому, - сообщил Ризванов.

Ранее мы сообщали, что восемь 11-классников Татарстана будут сдавать экзамен по родному языку.

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