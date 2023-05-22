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НовостиОбщество22 мая 2023 5:00

Жители Казани назвали основные источники стресса на работе

Отношения с руководством оказались на первой строчке списка
Адам САГАЛ
Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основным источником стресса для жителей Казани на работе является плохое отношение руководства к подчиненным. Об этом рассказали 16% участников опроса, который был проведен сервисом SuperJob.

На втором месте причин стрессов оказалось поведение коллег — из-за него переживают 14% респондентов. Также причиной расстройств казанцев на работе становятся непрофессионализм коллег — 9%, уровень заработка — 8%.

Исследователи отмечают, что женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, а представители сильного пола — из-за непрофессионализма окружающих.

Ранее мы сообщали, что в Казани назвали профессии с самыми отзывчивыми коллегами.

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