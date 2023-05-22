МВД Татарстана объявило в розыск политактивиста Марка Серова

Весной текущего года активист сообщал, что уехал в Грузию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанский политический активист Марк Серов объявлен МВД РТ в федеральный розыск. Как сообщает на сайте ведомства, он разыскивается по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

Ранее против Марка Серова было возбуждено дело за вандализм, а точнее за антивоенные граффити. Также активист несколько раз был задержан за одиночные пикеты, которые были посвящены политической тематике и за участие в митингах.

Весной текущего года активист сообщал, что уехал в Грузию.

Ранее мы сообщали, что в Казани завершились поиски 12-летней девочки.

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