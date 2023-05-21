В Чувашии врачи более трех месяцев боролись за жизнь «королевской» двойни

При появлении на свет дети весили менее одного килограмма. Фото: medicin.cap.ru

Татьяна с мужем на протяжении 10 лет пытались стать матерью и отцом, но все безуспешно. И когда уже надежда, казалось, покинула их, стало известно, что женщина наконец беременна. Мало того исследования показали, что Татьяна родит «королевскую» двойню – мальчика и девочку.

Но беременность протекала очень сложно. В итоге будущая мать оказалась под полным и пристальным надзором врачей. Несмотря на все их усилия, дети решили появится задолго положенного срока. На 28 неделе гестации в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии родились Иван и Ксения. Мальчик весил всего 990 граммов и имел рост 35 сантиметров, а его сестра – 950 граммов и 32 сантиметра. Детям требовалось длительное выхаживания в реанимации для новорожденных.

Врачи и медицинские сестры боролись за жизнь «королевской» двойни на протяжении целых трех месяцев. Шли бесконечные консилиумы, телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. А тут еще у девочки выявили ретинопатию недоношенных. При шлось срочно оперировать ребенка в НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова. Все прошло удачно.

- Благодаря врачам, любви, терпению и настойчивости матери, которая все это время не отходила от детей, ухаживала за ними, разговаривала, кормила грудным молоком, их удалось спасти и выходить. Иван с весом почти 3 килограмма и ростом 49 сантиметров и Ксения – около 2,5 килограмма и ростом 46 сантиметров, были выписаны домой, - сообщает Минздрав Чувашии.

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