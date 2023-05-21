В Казань из Болгара перевезут выставку реликвий пророка Мухаммада

Экспозиция будет доступна всем желающим, ее разместят в мечети «Кул Шариф». Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В рамках праздника «Изге Болгар жыены», который проходит в честь принятия Ислама Волжской Булгарией, в Болгаре организовали выставку подлинных реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников. По окончании торжеств экспозицию планировали увезти. Однако вскоре было принято решение продлить работу выставки на два дня. Для этого ее переместят в Казань.

Экспозиция будет доступна всем желающим в мечети «Кул Шариф». Она, в частности, состоит из чаши и меча пророка, кувшины его жены Аиши и дочери Фатимы, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Валида, кинжал Абу Бакра ас-Сиддика и черный камень Каабы.

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