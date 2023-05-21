В казанском поселке Кульсеитово почти на сутки отключат воду

У местных жителей есть достаточно времени, чтобы сделать необходимые запасы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Кульсеитово будут проводить работу по улучшению водоснабжения, как ни странно, но во время них придется оставить без него дома, причем почти на целые сутки. Отключение воды запланировано на 9.00 25 мая, а вернут ее в 6.00 26 мая.

В итоге краны пересохнут не только в самом поселке, но и в СНТ «Чишма», СНТ «Светлый плес», ТСН «Березка» и СНТ «Колос» (частично).

Для тех, кто к этому времени не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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