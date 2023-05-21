Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 12:21

Патриарх всея Руси Кирилл подарил Казанском собору золотое Евангелие

В соборе он совершил божественную литургию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Патриарх предупредил местных священников, что книга получилась тяжелой. Фото: tatmitropolia.ru

Патриарх предупредил местных священников, что книга получилась тяжелой. Фото: tatmitropolia.ru

В это воскресенье, 21 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Казанском соборе Божией матери. После службы он подарил местным священникам Евангелие, украшенное золотом. По словам Патриарха, книга из-за этого получилась тяжелой и это придется учитывать, когда ее будут выносить для совершения богослужений.

Также он попросил раздать пришедшим на службу верующим привезенные им открытки с образом патриарха Московского, священномученика Гермогена.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram