Патриарх всея Руси Кирилл подарил Казанском собору золотое Евангелие

Патриарх предупредил местных священников, что книга получилась тяжелой. Фото: tatmitropolia.ru

В это воскресенье, 21 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Казанском соборе Божией матери. После службы он подарил местным священникам Евангелие, украшенное золотом. По словам Патриарха, книга из-за этого получилась тяжелой и это придется учитывать, когда ее будут выносить для совершения богослужений.

Также он попросил раздать пришедшим на службу верующим привезенные им открытки с образом патриарха Московского, священномученика Гермогена.

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