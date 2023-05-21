Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии «Изге Болгар жыены»

В Болгаре Минниханов посетил выставку подлинных реликвий пророка Мухаммеда,. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В Татарстане, в древнем городе Болгар, 21 мая состоялась торжественная церемония открытия «Изге Болгар жыены». Это мероприятие посвящено принятию Ислама Волжской Булгарией. В открытии принял участие глава республики Рустам Минниханов.

- Рад приветствовать вас на священной земле Древнего Болгара. Год назад мы с вами на государственном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Это стало поистине историческим событием, - сказал в своем приветственном слове Минниханов.

В этот раз планируется, что «Изге Болгар жыены» посетят более 40 тысяч человек, в том числе и участники международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и представители XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

В честь праздника в Болгаре прошли финальные поединки по борьбе на поясах – корэш, открыта выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда, художественных промыслов, работают ярмарки, проводятся мастер-классы, а также идет торговля халяльной продукцией и товарами духовного назначения.

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