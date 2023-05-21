В Набережных Челнах пожилой мужчина напал с ножом на сожителя квартиросъемщицы

Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в грудь. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Завершено расследование уголовного дела о покушении на жителя Набережных Челнов. В нападении обвиняется 64-летний мужчина, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Помимо покушения на убийство фигуранту уголовного дела также инкриминируется незаконное проникновение в жилище. Все материалы расследования были направлены на рассмотрение суд, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствия, знакомая снимала у обвиняемого комнату. В дальнейшем женщина познакомилась с мужчиной. В итоге она переехала жить к нему. Видимо, это не устроило фигуранта дела. Пожилой мужчина пробрался в комнату пары и ударил ножом в грудь избранника квартиросъемщицы. Раненный был доставлен в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

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