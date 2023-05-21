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НовостиОбщество21 мая 2023 9:36

В начале следующей недели в Татарстане ожидается жара до +29 градусов

При это осадков не ожидается
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Не будет ни дождя ни сильного ветра, ну разве что только местами.

Не будет ни дождя ни сильного ветра, ну разве что только местами.

Фото: Андрей ЗАМАХИН

В понедельник, 22 марта, на территории республики сохранится погода с переменной облачностью, осадков не ожидается, разве, что днем ветер может усилится до 13 м/с, да и то местами, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана.

По его данным, в первый день следующей рабочей недели температура воздуха ожидается в пределах от +24 до +29 градусов. К слову, она сохранится и во вторник, 23 мая. В этот день так же не прогнозируется особых осадков и усиления ветра.

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