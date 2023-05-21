В начале следующей недели в Татарстане ожидается жара до +29 градусов

Не будет ни дождя ни сильного ветра, ну разве что только местами. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В понедельник, 22 марта, на территории республики сохранится погода с переменной облачностью, осадков не ожидается, разве, что днем ветер может усилится до 13 м/с, да и то местами, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана.

По его данным, в первый день следующей рабочей недели температура воздуха ожидается в пределах от +24 до +29 градусов. К слову, она сохранится и во вторник, 23 мая. В этот день так же не прогнозируется особых осадков и усиления ветра.

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