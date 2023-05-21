В Татарстане число сделок на вторичном рынке недвижимости выросло на 38%

Дело том, что за последнее время цены на это жилье снизились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле на территории Татарстана было заключено около 21 тысячи сделок на вторичном рынке недвижимости, что больше почти на 38% чем в марте этого же 2023 года и на 22% больше чем в апреле 2022-го, сообщает Росреестр республики. В управлении рассмотрели показатели за первый квартал и пришли к выводу, что такая динамика наблюдается из месяца в месяц.

- Но самый заметный скачок по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован именно в апреле. Схожая тенденция и в Казани, где рост составил около 34%. В марте в городе было зарегистрировано 4 216 сделок, а в апреле - уже 5 642, - отметил зам руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Также, по ее данным, в апреле 2023-го в республике, по сравнению с мартом, вырос и спрос на земельные участки – на 48,8%, на частные дома - на 35%, на квартиры – на 29%.

- Основной причиной роста количества сделок на вторичном рынке является переориентирование спроса со строящего жилья на уже существующее. Цены на него за последние 6-8 месяцев на снизились на 15-20%. Но дальнейшего снижения стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости вряд ли стоит ожидать, - в свою очередь заметил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

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