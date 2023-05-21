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НовостиОбщество21 мая 2023 9:27

В Татарстане число сделок на вторичном рынке недвижимости выросло на 38%

Такая динамика в этом году наблюдается каждый месяц
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Дело том, что за последнее время цены на это жилье снизились.

Дело том, что за последнее время цены на это жилье снизились.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле на территории Татарстана было заключено около 21 тысячи сделок на вторичном рынке недвижимости, что больше почти на 38% чем в марте этого же 2023 года и на 22% больше чем в апреле 2022-го, сообщает Росреестр республики. В управлении рассмотрели показатели за первый квартал и пришли к выводу, что такая динамика наблюдается из месяца в месяц.

- Но самый заметный скачок по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован именно в апреле. Схожая тенденция и в Казани, где рост составил около 34%. В марте в городе было зарегистрировано 4 216 сделок, а в апреле - уже 5 642, - отметил зам руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Также, по ее данным, в апреле 2023-го в республике, по сравнению с мартом, вырос и спрос на земельные участки – на 48,8%, на частные дома - на 35%, на квартиры – на 29%.

- Основной причиной роста количества сделок на вторичном рынке является переориентирование спроса со строящего жилья на уже существующее. Цены на него за последние 6-8 месяцев на снизились на 15-20%. Но дальнейшего снижения стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости вряд ли стоит ожидать, - в свою очередь заметил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

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