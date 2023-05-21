Минсельхоз Татарстана поговорил с аграриями о массовой гибели пчел

Пчелы гибнут от пестицидов, которым обрабатывают поля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Те, кто возделывает поля, и пасечники не могут найти общий язык, так как не хотят слышать друг друга. Именно поэтому в Татарстане и происходит массовая гибель пчел. Аграрии обрабатывают поля пестицидами, туда прилетает рой, а после его уже нет.

В связи с этим Минсельхоз Татарстана во всех районах республики провел обучающие беседы с сельхозпроизводителями и пчеловодами. В частности, речь идет о безопасных технологиях возделывания полей. Например. Было предложено использовать для их обработки препараты третьего или четвертого класса опасности, которые меньше всего угрожают пчелам, или первого и второго класса, но с 22.00 до 2.00, когда ульи спят, сообщает «Татар-информ».

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