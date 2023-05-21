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НовостиОбщество21 мая 2023 8:25

Минсельхоз Татарстана поговорил с аграриями о массовой гибели пчел

Их обучили обрабатывать поля так, чтобы не причинять проблем пасечникам
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пчелы гибнут от пестицидов, которым обрабатывают поля.

Пчелы гибнут от пестицидов, которым обрабатывают поля.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Те, кто возделывает поля, и пасечники не могут найти общий язык, так как не хотят слышать друг друга. Именно поэтому в Татарстане и происходит массовая гибель пчел. Аграрии обрабатывают поля пестицидами, туда прилетает рой, а после его уже нет.

В связи с этим Минсельхоз Татарстана во всех районах республики провел обучающие беседы с сельхозпроизводителями и пчеловодами. В частности, речь идет о безопасных технологиях возделывания полей. Например. Было предложено использовать для их обработки препараты третьего или четвертого класса опасности, которые меньше всего угрожают пчелам, или первого и второго класса, но с 22.00 до 2.00, когда ульи спят, сообщает «Татар-информ».

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