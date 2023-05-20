Изначально сообщалось, что аквапарк будет закрыт с 5 декабря до 15 апреля 2023. Фото: аквапарк Барионикс

В Казани после длительного ремонта открылся аквапарк Baryonix. Он был закрыт для посещения с декабря прошлого года, а сроки его открытия переносились два раза.

Изначально сообщалось, что аквапарк будет закрыт с 5 декабря до 15 апреля 2023. Затем открытие перенесли на 10 мая, но закончить ремонт к этому сроку строители не успели.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах решили построить аквапарк и новый концертный зал.

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