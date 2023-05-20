Владимир Путин пообщался с участником СВО из Казани

Казанец в должности командира бригады к моменту разговора был четыре дня Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что пообщался с командиром одной из бригад, которая участвует в специальной военной операции (СВО). Глава государства коснулся этой темы в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как сообщил Путин, офицер не так давно сменил на посту другого командира бригады.

- Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще, — цитирует РИА Новости президента.

Путин уточнил, что казанец в должности командира бригады к моменту разговора был четыре дня. Когда президент поинтересовался, что случилось с его голосом, офицер ответил, что все эти дни не спал.

- Вот это и есть боевой героизм. В весьма непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи, — отметил глава государства.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО.

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