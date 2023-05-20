В Татарстане в марте 2023 года выросла рождаемость

В 2023 году помимо Татарстана рождаемость стала больше в Ульяновской области и Мордовии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в марте текущего года родилось 3 244 ребенка, это 1,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В марте 2023 года Казань заняла вторую строчку в рейтинге городов-миллионников по естественному приросту. Столица Татарстана набрала 12,6 балла. Примечательно, что итогам 2021 года убыль населения составила 2 415 человек, а уже в следующем году рождаемость стала выше смертности на 789 человек.

В 2023 году помимо Татарстана рождаемость стала больше в Ульяновской области и Мордовии.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах родилась королевская двойня.

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