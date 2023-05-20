В Татарстане из-за повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге

Доступен для желающих и «Великий Волжский путь» с отправлением из столицы Татарстана Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на фоне повышенного спроса сразу несколько туроператоров Татарстана открыли новые круизные туры и путешествия по Волге и Казанке. Один из маршрутов, к примеру, охватывает Верхний Услон, Храм всех религий, Набережныех Моркваш, села Печищи. В круиз можно отправиться по Казанке и Волге от Центра семьи «Казан».

Доступен для желающих и «Великий Волжский путь» с отправлением из столицы Татарстана. Это межрегиональный туристский проект, который объединяет 14 регионов Приволжского федерального округа.

В круизы можно отправиться в Болгар, Нижний Новгород, Елабугу, Пермь, Чебоксары и другие города. Длительность путешествий составит от 3 до 7 дней.

Ранее мы сообщали, что Елабуга встретила первый в сезоне туристический теплоход «Александр Пушкин».

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