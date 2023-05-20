Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2023 10:50

В Татарстане из-за повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге

Их длительность составляет от 3 до 7 дней
Адам САГАЛ
Доступен для желающих и «Великий Волжский путь» с отправлением из столицы Татарстана

Доступен для желающих и «Великий Волжский путь» с отправлением из столицы Татарстана

Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на фоне повышенного спроса сразу несколько туроператоров Татарстана открыли новые круизные туры и путешествия по Волге и Казанке. Один из маршрутов, к примеру, охватывает Верхний Услон, Храм всех религий, Набережныех Моркваш, села Печищи. В круиз можно отправиться по Казанке и Волге от Центра семьи «Казан».

Доступен для желающих и «Великий Волжский путь» с отправлением из столицы Татарстана. Это межрегиональный туристский проект, который объединяет 14 регионов Приволжского федерального округа.

В круизы можно отправиться в Болгар, Нижний Новгород, Елабугу, Пермь, Чебоксары и другие города. Длительность путешествий составит от 3 до 7 дней.

Ранее мы сообщали, что Елабуга встретила первый в сезоне туристический теплоход «Александр Пушкин».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram