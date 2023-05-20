В Набережных Челнах военнослужащий приехал на выписку новорожденного сына

Фарид Салахов вручил семье подарок – 100 тысяч рублей.

В Набережных Челнах состоялась выписка новорожденного сына военнослужащего Александра. Боец смог лично встретить жену Ландыш с малышом в роддоме. Мальчика назвали Данилом.

Руководитель исполкома Фарид Салахов вручил семье подарок от мэра города Наиля Магдеева – 100 тысяч рублей.

- Уверен, что с таким папой он вырастет настоящим защитником и будем оберегать свою маму и старшую сестру Леру, - сказал Салахов о малыше.

Ранее мы сообщали, что в Челнах родившей жене военнослужащего вручили 100 тысяч рублей.

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